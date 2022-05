Spaltet diese Aktion die ganze Gruppe? Bei Kampf der Realitystars ging es bis auf kleinere Wortgefechte bisher eher ruhig zu: Seit Tessa Bergmeiers (32) Auszug aus der Sala wirkten die Wogen geglättet. Doch in der heutigen Folge eskalierte eine Auseinandersetzung zwischen Jan Leyk (37) und den Jakic-Twins (25) – und es flossen bittere Tränen. Den Ausbruch des einstigen Berlin - Tag & Nacht-Stars nehmen ihm sogar seine Verbündeten übel.

Beim Safety-Spiel "Out on the Beach" hatte Jan die Gruppe überzeugt, gemeinsam für Nina Kristin (40) zu arbeiten, um sich bei der Blondine für seine fiesen Worte zu entschuldigen. Das ging zulasten der Zwillinge Ilona und Suzana, die Jan ihren Unmut zeigten. "Jetzt zeigt ihr euer wahres Gesicht!", ging er die beiden daraufhin an. Im Verlauf des Streits wurde er sogar persönlich und attackierte die beiden für ihr identisches Verhalten in der Show.

Der Zoff brachte sogar feste Allianzen ins Wanken: Denn Yasin Mohamed (30), der bisher fest zu Jan gehalten hatte, distanzierte sich plötzlich von ihm. "Ich fands superdaneben, deswegen habe ich da auch nicht mitgemacht. Aber Jan hat da das Zepter in die Hand genommen", sagte er danach nachdenklich im Interview. Nach dem Spiel tröstete er die weinenden Zwillinge.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

Jan Leyk, TV-Star

Jan Leyk und die Jakic-Twins bei "Kampf der Realitystars" 2022

Yasin und die Jakic-Twins bei "Kampf der Realitystars" 2022

