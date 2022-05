Sie ist single und zufrieden! Zwei Jahre sind Dua Lipa (26) und Anwar Hadid (22) Seite an Seite durchs Leben gegangen. Seit Dezember trennten sich die Wege der beiden jedoch. Der Ex-Freund der "Don’t Start Now"-Sängerin wurde kurz darauf wieder mit einer neuen Frau gesehen. Bis jetzt ist jedoch nicht bekannt, ob die beiden wirklich dateten. Bei Dua Lipa sieht das jedoch anders aus: Sie genießt jetzt erst mal ihr Singleleben.

Gegenüber der Vogue betonte die Sängerin: "Im nächsten Kapitel meines Lebens geht es darum, wirklich gut mit dem Alleinsein klarzukommen." Aus diesem Grund würde die Sängerin auch öfters alleine essen gehen. "Ich denke, das ist richtig gut, wenn man immer alleine ausgeht. Du musst so selbstbewusst sein. Auch für mich war es ein großer Schritt. Ich war nervös - was soll ich nur tun? Ich will nicht nur an meinem Telefon hängen", verriet sie über ihr erstes Date mit sich selbst.

Die 26-Jährige plant außerdem, demnächst auch alleine ins Kino zu gehen. "Ich will wissen, dass ich einfach für mich selbst da sein kann", begründete sie ihr Vorhaben. Sie sei einfach single und zufrieden. Dua Lipa scheint ihr Leben auch ohne Partner voll auskosten zu wollen.

Getty Images Anwar Hadid und Dua Lipa, Januar 2020

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

Getty Images Dua Lipa, März 2022

