Bald ist es schon zwei Jahre her. Im Juli 2020 starb die Glee-Darstellerin Naya Rivera (✝33) bei einem tragischen Unfall. Das Unglück ereignete sich während eines Bootsausflugs mit ihrem Sohn Josey (6) auf dem See Piru im US-Bundesstaat Kalifornien. Nachdem ein Polizist den Jungen unversehrt auf dem Wasser treibend gefunden hatte, begann die Suche nach seiner Mutter. Erst einige Tage später bargen Rettungskräfte ihre Leiche. Doch wie geht es Nayas Sohn Josey heute nach dem tragischen Ereignis?

Vater Ryan Dorsey (38) gedachte mit einem neuen Instagram-Beitrag seiner verstorbenen Ex-Frau. Auf dem ersten Foto in der Bildreihe sieht man Josey auf den Armen seiner Großmutter, während er happy in die Kamera grinst. Die weiteren Aufnahmen zeigen den kleinen Jungen gemeinsam mit seiner Mutter. Lediglich das letzte Bild ist noch aktuell: Auf diesem ist Josey glücklich mit einem Hund zu sehen. Auch bei älteren Beiträgen von Ryan ist sein Sohn immer wieder mit ihm und seinen Großeltern abgelichtet. Der kleine Mann wirkt auf jeder der Aufnahmen glücklich, denn er ist offenbar von liebenden und sorgenden Menschen umgeben.

Ryan hat aber offenbar immer noch mit Nayas Tod zu kämpfen. Der alleinerziehende Vater teilte unter dem Post seine Gedanken: "Wenn ich in den Forest Lawn Drive in L.A. einbiege, erinnere ich mich immer an die letzten zwei Sommer ohne dich. Aber für die Erinnerungen davor muss ich dankbar sein und für unseren Sohn."

