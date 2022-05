Trotz der jahrelangen Freundschaft funkte es erst in der neuen Reality-TV-Show Club der guten Laune! Schon bevor Marc Terenzi (43) und Jenny Elvers (50) ihre Beziehung im März öffentlich gemacht hatten, kursierten bereits Gerüchte und Bilder der turtelnden Reality-TV-Stars. Seitdem zeigt sich das Paar verliebt auf Events und gibt Liebes-Interviews. Jetzt verriet Marc exklusiv bei Promiflash, was er besonders an seiner Jenny schätzt!

Auf die Frage, was Marc am meisten an Jenny liebt, fand der Reality-TV-Darsteller süße Worte für seine neue Freundin: "Sie ist sehr positiv! Sie ist einer der positivsten Menschen, die ich kenne. Sie ist nie böse oder so was, vor allem nicht in einer Beziehung." Während des Interviews verdeutlicht das Bandmitglied eine weitere Eigenschaft von Jenny, die er sehr an ihr schätzt: "Sie ist sehr einfach und wir haben sehr viel Spaß zusammen."

Seit dem 4. Mai 2022 können die Fans die neue TV-Show im Fernsehen gucken. Aber wie sieht es da bei der Schauspielerin und dem Sänger aus? Schauen sie die Show gemeinsam? Promiflash hakte bei dem Ex von Sarah Connor (41) nach: Obwohl das Paar viel zu tun hat, ging Marc davon aus! "Ja, wir schauen das bestimmt zusammen."

"Club der guten Laune" ab dem 4. Mai 2022 immer mittwochs um 20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn.

Getty Images Jenny Elvers im Jahr 2019

Club der guten Laune, Sat 1 Marc Terenzi und Jenny Elvers bei "Club der guten Laune"

Instagram / marc_terenzi Marc Terenzi, März 2022

