Sie gehen den nächsten Schritt gemeinsam! Riccardo Simonetti (29) verkündete pünktlich zum Jahresanfang 2021 mit einem süßen Kussbild, dass er in einer glücklichen Beziehung ist. Bis auf einige Bilder wird sein Partner Steven, der erste feste Freund des Influencers, aber aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Jetzt hat für die beiden Turteltauben ein ganz neuer, spannender Lebensabschnitt begonnen: Riccardo und Steven sind zusammengezogen!

Das verkündete Riccardo mit einem Bild auf Instagram, auf dem die beiden Arm in Arm in ihrer noch recht kahlen neuen Wohnung in Berlin stehen. "Als ich diese Wohnung vor zwei Jahren kaufte, war sie noch im Bau und ich dachte, ich würde sie eines Tages einfach vermieten", erklärte er darunter. Für den 29-Jährigen sei es sehr unwirklich, hier jetzt einige Jahre später tatsächlich selbst eingezogen zu sein – und das auch noch mit seinem Liebsten zusammen.

In einem Video machte Riccardo diese ungewohnte Situation auch noch mal humorvoll deutlich: "Hilfe Leute, ich wohne jetzt mit meinem Freund zusammen. Ich wünsche mir ja, dass er bleibt, aber ich habe gar keine Erfahrung!", wandte er sich gespielt verzweifelt an seine Community. Für die Handhabung mit der "seltenen Spezies" bräuchte der Entertainer nämlich noch Hilfe: "Wie viel Auslauf brauchen die? Wie oft muss man die füttern?"

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti und Freund Steven im Mai 2022 in Berlin

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti mit seinem Partner Steven

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti und sein Freund Steven

