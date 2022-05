Valentina Pahde (27) erinnert sich an eine bestimmte GZSZ-Szene zurück! Die beliebte Daily flimmert nun schon ganze 30 Jahre über die Bildschirme – und seitdem sind jede Menge dramatische Dinge passiert. Seit rund sieben Jahren ist auch die Blondine fester Bestandteil der Storyline. Als Sunny Richter durchlebt sie im Kolle-Kiez viele emotionale Momente: Aber diese eine Szene hat Valentina offenbar am meisten geprägt!

"Der emotionalste Moment war für mich tatsächlich, als ich Jo Gerner ausgegraben habe – er wurde ja lebendig begraben. Ich war mit Katrin Flemming im Wald, wir haben ihn gesucht. Wir hatten echt alle Gänsehaut am Körper", beschrieb Valentina im Promiflash-Interview bei der 30-Jahre-GZSZ-Jubiläumsfeier. Doch auch die eine oder andere Liebesszene ließ die Beauty nicht unberührt.

"Ich habe ja schon mehrere Hochzeiten oder geplatzte Hochzeiten hinter mir und dann ist man so wahnsinnig emotional, weil man sich vorstellt 'Oh Gott, wie wäre das, wenn mir so was passiert?'", erklärte Valentina im weiteren Gespräch mit Promiflash. Da sei es auch schwer gewesen, sich von diesen Gefühlen zu lösen.

Anzeige

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde im Januar 2022

Anzeige

RTL / Rolf Baumgartner Wolfgang Bahro, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Valentina Pahde, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de