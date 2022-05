Große Überraschung für alle GZSZ-Fans. Vergangenen Sommer kehrte Leon Moreno (Daniel Fehlow, 47) dem Kolle-Kiez den Rücken. Lange mussten die Fans des Serienkochs aber nicht auf ihn verzichten, denn Darsteller Daniel bekam die Hauptrolle in einem neuen GZSZ-Spin-off, das Anfang des Jahres ausgestrahlt wurde. Doch mit diesem verabschiedete sich der Schauspieler vorerst von der beliebten Daily. Nun gibt es jedoch einen Grund zur Freude bei seinen Fans: Daniel spielt in der GZSZ-Jubiläumsfolge mit!

"Vor Kurzem habe ich ja Leons Auswanderpläne an die Ostsee nach Rügen abgedreht und dann war ja klar, dass Leon jetzt erst mal an der Ostsee verweilt. Und da war es schon so ein bisschen ein Wunsch von mir, dass ich beim 30-jährigen Jubiläum definitiv irgendwie noch mal dabei sein kann", erzählte der 47-Jährige im Interview mit RTL. Die Produktion habe sich seinen Wunsch zu Herzen genommen und dann die Story dementsprechend angepasst.

Und wie hat Daniel den Dreh der Jubiläumsfolge erlebt? "Es war einerseits natürlich schön vertraut, weil ich mit Ulrike und Wolfgang viele Jahre zusammen gearbeitet habe. Und dann war es auch ein bisschen 'neu', weil ich aus einer neuen Position, von außerhalb sozusagen, in den Dreh gegangen bin", verriet der Serienstar.

RTL / Matthias Marx Daniel Fehlow als Leon bei "Leon – Glaub nicht alles, was du siehst"

RTL / © Pascal Bünning Daniel Fehlow, Schauspieler

RTL / Bernd Jaworek Daniel Fehlow, GZSZ-Star

