Danny Liedtke (32) erklärt die Gründe für seinen Köln 50667-Ausstieg! Von Beginn an war der Darsteller als Kevin Bochow bei der Vorabend-Soap mit von der Partie. Vor wenigen Wochen gab er dann jedoch bekannt, dass er dieses Kapitel nach über neun Jahren hinter sich lassen will und aus der Serie aussteigt. Seine Kollegen schmerzt diese Entscheidung sehr. Danny verriet Promiflash nun, weshalb er "Köln 50667" verlassen hat.

Im Gespräch mit Promiflash räumte der 32-Jährige ein: "Viele Dinge intern haben mich in den letzten Jahren belastet." Außerdem habe der Fokus in seinem Leben nun über all die Jahre hinweg auf "Köln 50667" gelegen. "Das hat dazu geführt, dass ich der Firma meine Mood spüren lassen habe", erklärte Danny. Aus diesem Grund sei man gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass es besser sei, ihn gehen zu lassen, damit er andere Projekte angehen kann. "Es war keine einfache Entscheidung", betonte der Ex-Promi Big Brother-Kandidat.

Nach all den Jahren werden ihm vor allem seine Co-Stars wie Christoph Oberheide fehlen. "Ich vermisse den täglichen Alltag mit den Menschen am Set, mit denen man über all die Jahre emotionalen Kontakt aufgebaut hat", versicherte Danny. Doch auch dem Drehen an sich trauere er nach.

Anzeige

Instagram / _danny_liedtke_ Danny Liedtke, bekannt aus "Köln 50667"

Anzeige

Instagram / _danny_liedtke_ Danny Liedtke, Laiendarsteller

Anzeige

RTL2, "Köln 50667" Die "Köln 50667"-Stars Christoph Oberheide, Carolina Noeding, Daniel Peukmann und Danny Liedtke

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de