Yeliz Koc (28) sorgte für eine riesen Überraschung – und die Promis sind völlig aus dem Häuschen! Am Dienstagabend wurde bekannt, dass die Ex-Bachelor-Kandidatin auf dem Cover der kommenden Playboy-Ausgabe erscheinen wird. Auf dem Titelbild guckt die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (30) verführerisch in die Kamera, während im Hintergrund ihr nackter Popo hervorblitzt. Dass Yeliz auf dem Playboy-Cover erscheint, kommt offenbar sehr gut an. Diese Prominenten freuten sich mit der Beauty mit!

Ob Laura Maria Rypa (26), Ina Aogo (33) oder Neele Bronst (25) – sie alle finden es toll, dass Yeliz das Cover des Playboys ziert. Die einstige Bachelor-Teilnehmerin Michelle Gwozdz (28) erschien auch einst auf der Titelseite des Männermagazins. "So ein schönes Cover! Ich liebe es", schwärmte sie jetzt auf Instagram unter Yeliz' Foto. Jan Leyk (37), Dschungelcamp-Gewinner Filip Pavlovic (27) und Yeliz' Schwester Filiz Koc (35) waren von den Aufnahmen ebenfalls begeistert.

Auch Promiflash-Leser sind mehrheitlich der Meinung, dass Yeliz' Playboy-Fotos toll aussehen. Von insgesamt 646 Lesern waren 399 und damit 61,8 Prozent (Stand: 11. Mai, 6:45 Uhr) beeindruckt von den Bildern. 38,2 Prozent konnten mit den Schnappschüssen jedoch nichts anfangen.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, TV-Star

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Reality-TV-Darstellerin

