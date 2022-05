Hat sich der Comedian Pete Davidson (28) etwa verplappert? Der Saturday Night Live-Darsteller und Kim Kardashian (41) begannen Ende vergangenen Jahres, sich zu daten. Die Liaison folgte kurz nach Kims Trennung von ihrem Noch-Ehemann Kanye West (44) im Februar 2021. Seither stichelt der Rapper oft gegen den neuen Freund der Unternehmerin. Jedoch scheinen diese Angriffe die neue Liebe nicht zu gefährden. Im Gegenteil: In einem neuen Sketch von Pete klingt es so, als würden die beiden bereits zusammenleben.

Auf dem "Netflix Is A Joke"-Festival, das auf YouTube zu sehen ist, feuerte Pete öffentlich gegen Kanye. "Ich komme eines Tages nach Hause und sie werden sagen: 'Das ist der neue Haushälter", witzelte er. Was für viele wie ein lustiger Scherz klingt, wurde von manchen Fans als Ausrutscher aufgefasst. So spekulieren einige: "Lebt Pete mit Kim und den Kindern in L.A.? Im Netflix-Clip erwähnt er in einem Witz, dass er zu Kim 'nach Hause' geht." Seine seltenen Comedy-Auftritte in diesem Jahr sind für viele Supporter ein weiteres Indiz für seinen mutmaßlichen häuslichen Wechsel.

Auch wenn es sich bei den Kommentaren lediglich um Vermutungen handelt, scheint die Beziehung der beiden ernsthaft zu sein. So sind bereits Bilder aufgetaucht, die Pete mit Kims Tochter North (8) auf einer gemeinsamen Spritztour zeigen. Außerdem berichtete ein Insider, dass das Paar gemeinsame Kinder nicht ausschließt.

Anzeige

Backgrid Comedian Pete Davidson und Reality-TV-Star Kim Kardashian

Anzeige

Getty Images Pete Davidson, Komiker

Anzeige

Instagram / flavorflavofficial Pete Davidson, Kim Kardashian, Flavor Flav und Kris Jenner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de