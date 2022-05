Wie süß die kleine True (4) doch ist! Obwohl die Eltern des Mädchens nicht mehr zusammen sind, muss sie weder auf Mama Khloé Kardashian (37) noch auf Papa Tristan Thompson (31) verzichten. Die beiden ziehen trotz ihrer Differenzen an einem Strang und sorgen gemeinsam für ihre Tochter. Ein neuer Beitrag von der Unternehmerin zeigt auch, wie unbekümmert das Kind ist: Khloé filmte sich und True bei einem unterhaltsamen und süßen Gespräch!

Auf Instagram veröffentlichte die Good-American-Gründerin ein Video, in dem sie ihre Tochter zum Spaß interviewt. Dabei fragt die 37-Jährige die Kleine, was denn ihre Lieblingsfarbe sei und True antwortet: "Regenbogen... und weiß wie die Wolken!" Außerdem seien ihre Lieblingstiere Katzen und ihr Lieblingsort das Disneyland. Auf die Frage ihrer Mutter, welcher denn ihr Lieblingstag in der Woche sei, antwortet True zuckersüß mit: "Kylie!" Lachend versichert sich Khloé daraufhin: "Was, dein Lieblingstag in der Woche ist Kylie – Tante Kylie?" Der Realitystar beendet dann ihr Interview mit den Worten: "Schon bald könnte Tante Kylie ihren eigenen Wochentag haben."

Vor einem Monat erst wurde die Tochter des Keeping up with the Kardashians-Stars vier Jahre alt. Doch Trues Geburtstagsparty wurde stark kritisiert, denn ihre Mama schmiss eine Katzen-Motto-Party – mit echten kleinen Kätzchen! Viele Fans hielten das für eine Tierquälerei und einfach zu viel des Guten.

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashians Tochter True

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True Thompson

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und True Thompson im November 2021

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Khloé so ein Video von ihrer Tochter teilt? Ich finde es extrem süß! Man muss nicht alles mit der Welt teilen... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de