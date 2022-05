Serkan Yavuz (29) könnte nicht stolzer sein! Der ehemalige Bachelorette-Kandidat erlebt aktuell eine spannende Zeit: Schon bald kommt der erste gemeinsame Sohn des Influencers mit seiner Freundin Samira Klampfl (28) zur Welt. Die schöne Brünette befindet sich bereits in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft. Kurz vor der Geburt richtete Serkan nun noch einmal rührende Worte an die werdende Mama – er hat Hochachtung vor Samira!

In seiner Instagram-Story teilte der Bald-Papa nun ein Foto seiner schlafenden Partnerin. Zu der süßen Aufnahme schrieb Serkan ganz liebevoll: "Ich bin so unfassbar stolz auf diese Powerfrau. Sie hat es die letzten zwei Wochen echt nicht leicht, sie kämpft wirklich mit allem, was die Schwangerschaft so mit sich bringt!" Der Regensburger schilderte weiter, seine Liebste sei die vergangenen Monate unfassbar stark gewesen: "Ich kann stolz sagen, dass sie eine Top-Mama wird und unsere Prinzessin stolz drauf sein kann, so eine Powerfrau als Mama zu haben!"

Diese liebe Unterstützung ihres Partners kann Samira derzeit gut gebrauchen: Wie die Influencerin zuletzt zugab, fallen ihr die letzten Tage vor der Entbindung sehr schwer. "Mittlerweile ist es wirklich psychisch und physisch enorm belastend", klagte sie kürzlich noch.

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, ehemaliger "Die Bachelorette"-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Traumpaar

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl in Dubai

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de