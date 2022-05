Traurige Nachrichten für die Fans von "The Black Dahlia Murder". Die amerikanische Death-Metal-Band ist besonders in Amerika sehr erfolgreich. An der Spitze stand Frontsänger Trevor Strnad und hat die Bühne zum Beben gebracht. Erst letzte Woche feierte der Sänger seinen 41. Geburtstag. Nun gaben seine Bandkollegen im Netz traurige Nachrichten bekannt! Der Frontman der Band ist im Alter von gerade einmal 40 Jahren plötzlich verstorben.

Auf Instagram gaben seine Bandkollegen unter einem Instagram-Post die traurige Nachricht preis: "Mit tiefer Traurigkeit geben wir das Ableben von Trevor Scott Strnad bekannt." Weitere Informationen oder die Todesursache sind zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt. Aber besonders im Kreis seiner Band wird er eine große Lücke hinterlassen: "Er war ein Umarmer, ein Schriftsteller und wirklich einer der größten Entertainer der Welt."

Auch seine Fans und Anhänger der Metal Szene zeigen ihre Anteilnahme zu seinem plötzlichen Tod: "Wir wissen einfach nicht, was wir sagen sollen - wir lieben euch so sehr", schreibt die Band "Darkest Hour" unter dem Posting. Auch seine Fans zeigen sich geschockt: "Unser tiefstes Beileid für den Verlust" schreibt ein anderer.

MediaPunch/ActionPress The Black Dahlia Murder, Band

MediaPunch/ActionPress The Black Dahlia Murder, Band

Getty Images Trevor Strnad, Frontsänger von The Black Dahlia Murder

