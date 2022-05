Die Spekulationen verdichten sich! Rihanna (34) und A$AP Rocky (33) erwarten momentan ihr erstes gemeinsames Kind. Zuletzt vermuteten einige Fans sogar, dass die Turteltauben bereits geheiratet hätten. Der Grund: Rihanna trug in einem Musikvideo Zahnschmuck mit der Aufschrift "Ja, ich will". Bestätigt wurde bisher aber nichts. Doch jetzt gibt es erneut Anzeichen dafür, dass das Paar tatsächlich vor den Traualtar treten möchte: Rihanna soll schon ihre Fotografen auf den großen Tag vorbereitet haben!

Das will The Sun erfahren haben. Ein Insider plauderte aus: "Rihanna hat bereits mit Fotografen gesprochen, die sie als ihre engen Freunde sieht, um magische Momente ihrer Hochzeit mit A$AP festzuhalten." Die "We Found Love"-Interpretin wolle wohl eine kleine intime Zeremonie, genauso wie ihr Mentor Jay-Z (52) und Beyoncé (40) sie hatten. Die Quelle meinte daraufhin, dass es auch nicht mehr lange dauern dürfte, bis sie sich das Jawort geben.

Dabei kursierten zuletzt Fremdgehgerüchte rund um A$AP im Netz. Ihm wurde eine Liaison mit der Designerin Amina Muaddi nachgesagt. Sie dementierte die Gerüchte jedoch sofort. Rihanna scheinen diese Schlagzeilen gar nichts auszumachen. Kurz danach supportete sie ihren Freund nämlich bei einem Konzert.

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei der Fashion Week in Mailand 2022

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna im Februar 2022

MEGA Rihanna im April 2022

