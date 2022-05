Matthias teilt gegen Ivonne aus! Der Marketingmanager und die Hausfrau haben sich bei Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment zunächst übers Riechen, Hören, Fühlen und Schmecken kennengelernt und schienen sich auch bestens miteinander zu verstehen. Immerhin verlobten sie sich, ohne sich vorher gesehen zu haben. Im gemeinsamen Urlaub eckten die beiden jedoch immer wieder aneinander an: Matthias konnte sich offenbar nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass seine Angetraute eine Domina ist. Nach der mittlerweile geplatzten Verlobung macht er ihr sogar heftige Vorwürfe.

Im Promiflash-Interview behauptete der 58-Jährige: "Sie hat von Anfang an das Experiment als Werbeplattform für ihre gewerbliche Tätigkeit ausgenutzt. Ich war letztendlich ein Komparse in ihrem inszenierten Drama. Jedes zweite Wort war 'Baroness of dominance'!" Sie soll ihm sogar gesagt haben, dass sie zusammen bis zum Finale gehen, aber nicht heiraten könnten. "Wenn wir geheiratet hätten, würde mir der Besuch zu Weihnachten und Silvester nicht gestattet. Da kommt ihr Ex-Mann, der auch der Leibsklave ist, zu Besuch", führte Matthias weiter aus.

Ivonne stellte allerdings ihre Sicht der Dinge klar und erklärte: Domina sei nicht ihr Beruf, sondern die Auslebung ihrer Gesinnung. "Hätte Matthias wahrhaftes Interesse an meiner Person gehabt, hätte er es hinterfragen dürfen, müssen, können, sollen", erzählte die Bad Berleburgerin. Seine erste und humorvolle Reaktion darauf habe ihr dagegen suggeriert, dass er kein Problem damit zu haben scheint.

