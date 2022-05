Sie strahlen bis über beide Ohren. Im vergangenen November erklärte ein Insider, dass Jacob Elordi (24) sich nach einem Jahr Beziehung von Kaia Gerber (20) getrennt haben soll. Nur ein paar Wochen später war der Euphoria-Darsteller dann mit der Influencerin Olivia Jade Giannulli (22) bei einem Spaziergang Los Angeles fotografiert worden. Jetzt gibt es neue Bilder der beiden, auf denen sie vertraut und glücklich wirken.

Auf Paparazziaufnahmen, die Us Weekly vorliegen, ist zu sehen, wie die zwei am Mittwoch zusammen einen Hundepark in Los Angeles besuchen. Während sie mit ihren Hunden spielen, stehen sie ganz entspannt beieinander und lächeln von einem Ohr zum anderen. Im vergangenen Dezember will People von einem Insider erfahren haben, dass sie sich unverbindlich daten. Weiter berichtete das Magazin, dass eine andere Quelle jedoch zu wissen glaubte, sie würden sich nicht treffen.

Zudem wurde Jacob kürzlich auch mit einer weiteren Beauty in Verbindung gebracht. Im März erwischten Paparazzi den 24-Jährigen mit dem Model Bianca Finch. Auch mit dieser Schönheit verbrachte er einen entspannten Tag in einer Grünanlage, während er mit seinem Hund tobte.

Getty Images Jacob Elordi, Schauspieler

Getty Images Olivia Jade Giannulli im Januar 2019

Instagram / biancafinch Bianca Finch, Model

