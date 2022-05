Es geht in eine neue Runde! Wer stiehlt mir die Show? eroberte das TV-Publikum im vergangenen Jahr Sturm. Die witzige Rateshow von und mit Joko Winterscheidt (43) hat einen besonderen Clou: Denn der Sieger gewinnt die Moderation der Sendung. In der dritten Staffel saßen Mark Forster (39), Anke Engelke (56) und Riccardo Simonetti (29) an den Buzzern – ergänzt von jeweils einem Wildcard-Gewinner pro Ausgabe. Im Herbst wird eine fünfte Staffel ausgestrahlt. Doch welche Stars sind diesmal mit von der Partie?

Wie ProSieben jetzt in einem Statement bekannt gab, wird sich für die neue Ausgabe der Show ein vielversprechender Cast zusammenfinden. Mit dabei ist etwa Entertainer Olli Schulz (48), der mit Joko schon in diversen TV- und Radio-Formaten zusammengearbeitet hat. Neben ihm werden Schauspielerin Nilam Farooq (32) und "Jerks"-Star Fahri Yardim an den Ratepulten Platz nehmen. Wie gewohnt werde es pro Sendung auch immer einen Wildcard-Gewinner geben.

Ob die Wildcards in dieser Staffel ein wenig erfolgreicher sein werden, bleibt abzuwarten. Bislang gelang es nur dem Essener Simon, seine Chance zu nutzen und ins Finale einzuziehen. Dort unterlag der 29-Jährige jedoch Showmaster Joko.

Anzeige

ProSieben/Timmy Hargesheimer Das neue "Wer stiehlt mir die Show"-Rateteam

Anzeige

Getty Images Olli Schulz, Musiker

Anzeige

ProSieben/Florida TV / Anna Thut Joko Winterscheidt, Moderator

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de