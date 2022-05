Marc Terenzi (43) erzählt von seiner dunklen Vergangenheit! Bei Club der guten Laune zeigt sich der Sänger eigentlich eher von seiner verschmusten Seite: Er kuschelte bereits fleißig mit Cora Schuhmacher und verbrachte die Nacht mit ihr. Doch in der vergangenen Folge zog er plötzlich ganz andere Seiten auf: Zwischen Joey Heindle (28) und ihm entwickelte sich ein tiefes Gespräch. Darin beichtete Marc Joey von seiner Alkoholsucht.

"Ich hab eine dunkle Zeit gehabt. Ich hab ein paar Jahre wirklich viel gearbeitet, war viel unterwegs und hab einfach zu viel gefeiert", berichtete er über sein Leben im Rampenlicht. Um am nächsten Tag wieder auf der Bühne stehen zu können, habe Marc zu Drogen greifen müssen. In diesen schweren Jahren habe ihm keiner geholfen, sein Management habe ihn sogar noch weiter angestachelt: "Ich war total abgefuckt, alle haben das gesehen, niemand hat was gesagt." Schließlich sei die Sucht so ausgeartet, dass der Reality-TV-Star Drogen konsumiert habe, nur um sich normal zu fühlen. "Ich habe zwei Jahre lang durchgesoffen. Ich habe jeden Abend Shows gehabt und auch nach zwei Flaschen Wodka war ich total okay auf der Bühne", zog er eine traurige Bilanz.

Aus der Sucht habe er es schließlich ganz alleine geschafft, nach dem zwei Entzüge fehlgeschlagen waren. "Ich war zu Hause und hatte gar kein Gefühl mehr. Und so habe ich für mich alleine beschlossen: Wir versuchen es ein Jahr ohne", berichtete Marc. Nach drei Monaten habe er gemerkt, dass er es schaffen könne: "Ich habe meine ganze Umgebung geändert und so ein neues Leben gefunden."

"Club der guten Laune" ab dem 4. Mai 2022 immer mittwochs um 20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn.

