Cora Schumacher (45) hat offenbar eine böse Vorahnung! In der ersten Folge von Club der guten Laune zeigte sich schnell: Die Singlelady hat ein Auge auf Marc Terenzi (43) geworfen. Die beiden kamen sich bereits ziemlich nahe und knutschten und kuschelten nachts in ihrem gemeinsamen Bett. Dass ihr Flirt kein Happy End hat, ist mittlerweile klar. Denn Marc ist nach der Show mit Jenny Elvers (50) zusammen. In der aktuellen Episode ist deren Einzug ins TV-Geschehen zu beobachten – und Cora hat offenbar direkt geahnt, dass Jenny ihr gefährlich werden könnte.

Die Nacht verbrachte die 45-Jährige noch in trauter Zweisamkeit mit dem Sänger. Cora und Marc ließen unter der Decke die Hände nicht bei sich – doch das junge Glück droht, zu zerbrechen. Denn: Auch Jenny war beim ihrem Einzug am Morgen hin und weg von dem Team 5ünf-Star. "Ich finde es toll, dass Marc Terenzi da ist. Das ist ein ganz feiner Kerl. Den mag ich unheimlich gerne, der ist charmant, der ist witzig", schwärmte sie im Interview. Kein Wunder, dass Cora bei der Tour durchs Haus direkt ihr Revier markierte. Als sie aufzählte, welche Promis in welchen Betten schlafen, betonte sie auffällig, wo sie es sich mit Marc gemütlich gemacht hat. "Na, was ist denn in unserem Bett passiert? Marc, was hast du mit dem Bett gemacht? So schlimm waren wir doch gar nicht heute Nacht. Wir haben doch nichts gemacht im Bett", spielte sie auf ihre wilde Nacht mit dem Musiker an.

Offenbar hat Cora nicht zum ersten Mal die Erfahrung gemacht, zusammen mit Jenny auf Männerjagd zu gehen. "Wir haben eine lockere Freundschaft. Wir sehen uns nicht jede Woche. Wir sind beide Singleladys. Wir haben die gleichen Themen", erzählte sie im Interview. Gegenüber den anderen VIP-Bewohnern machte sie jedoch nicht unbedingt den Eindruck, als wäre sie wegen Jennys Ankunft völlig aus dem Häuschen.

"Club der guten Laune" ab dem 4. Mai 2022 immer mittwochs um 20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn.

Club der guten Laune, Sat.1 Jenny Elvers, Marc Terenzi und Joey Heindle bei "Club der guten Laune"

Club der guten Laune, Sat.1 Cora Schumacher und Marc Terenzi bei "Club der guten Laune"

SAT.1 / Julian Essink Jenny Elvers, "Club der guten Laune"-Teilnehmerin

