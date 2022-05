Wie denkt Cora Schumacher (45) heute über ihre Reality-TV-Liebelei? Gerade ist der Promis unter Palmen-Nachfolger Club der guten Laune im TV angelaufen. Die Ex-Rennfahrerin unterhält die Zuschauer direkt prächtig – und zwar mit ihrem Flirt mit Boygroup-Star Marc Terenzi (43)! Doch wie die meisten Fans schon wissen dürften, ist der Sänger im Laufe der Dreharbeiten nicht nur Cora, sondern auch ihrer Kollegin Jenny Elvers (49) nähergekommen. Die zwei sind heute sogar ein Paar. Ist es für Cora nicht merkwürdig, sich jetzt beim Turteln mit Marc im TV zu sehen?

Gegenüber Promiflash betont die Moderatorin jetzt, dass sie sich ihre Kuschel-Szenen mit Marc trotzdem anschauen kann: "Für mich war das eine Situations-Bereicherung. Ich glaube, das sagt eigentlich alles aus. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen – das habe ich getan." Dann stellte Cora klar: "Wir hatten eine großartige Zeit miteinander.[...] Ich hatte ja nicht vor, ihn zu heiraten!"

Wie genau hatte Marc eigentlich Coras Interesse geweckt? "Ich weiß, dass man sich in Reality-Formaten am besten direkt seinen Schlafplatz sichert. Man weiß ja nicht, wer noch so ins Haus kommt... Dann stand der Herr Terenzi neben mir, hat gut gerochen, gut ausgesehen, hatte nur einen Blazer mit nichts drunter an", erinnert sich das einstige Erotikmodel noch lebhaft. "Ich meine: Sorry, ich bin manchmal auch nur Frau!", witzelte sie abschließend. "Ich habe was Leckeres neben mir liegen gehabt."

SAT.1 / Julian Essink "Club der guten Laune"-Darstellerin, Cora Schumacher

SAT.1 Cora Schumacher und Marc Terenzi bei "Club der guten Laune"

Hauter,Katrin / ActionPress Marc Terenzi in Essen im November 2019

