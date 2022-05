Amira Pocher (29) lässt negative Kommentare nicht an sich heran! Mit ihrem Gatten Oliver Pocher (44) knöpft sie sich in dem gemeinsamen Podcast gerne mal Influencer und andere Promi-Kollegen vor. Dabei hält sie mit ihrer Meinung und Kritik nicht hinter dem Berg. Diese Direktheit gefällt jedoch nicht jedem. Davon will die zweifache Mutter allerdings nichts wissen: Amira macht der Hate im Netz nichts aus, wie sie nun verriet!

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde erkundigte sich ein Follower nach Amiras Umgang mit Hassnachrichten. Daraufhin stellte die 29-Jährige klar: Profilen, die gegen sie hetzen, schenke sie keine Aufmerksamkeit. Außerdem werde ohnehin bei jedem irgendetwas bemängelt. "Man kann nicht jedem gefallen und das ist auch okay so", weiß die Let's Dance-Kandidatin. Für sie hätten solch negative Äußerungen somit kein Gewicht.

Auch ihr Mann wird kritisiert und wurde schon mehrfach mit Mobbingvorwürfen konfrontiert, weil er sich regelmäßig über Influencer lustig macht. Für Amira ist das völlig unverständlich. "Jemanden Bratpfanne zu nennen, ist nicht das Gleiche, wie jemanden mit dem Kopf in die Toilette reinzudrücken", stellte sie in "Die Pochers hier!" klar.

Gulotta, Francesco / ActionPress Amira und Oliver Pocher

Instagram / amirapocher Amira Pocher im April 2022

Christoph Hardt / Future Image Amira und Oliver Pocher im August 2021 in Bonn

