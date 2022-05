Traurige Nachrichten aus der Schauspielwelt. Im Laufe seiner Karriere spielte Fred Ward an der Seite von Morgan Freeman (84), Jeff Bridges (72) oder auch Meryl Streep (72). Unter anderem machte sich der Darsteller mit Filmen wie "Tremors" und "Short Cuts" einen Namen. Für Letzteren gewann der Darsteller im Jahr 1994 mit dem gesamten Ensemble sogar einen Golden Globe. Doch nun machen traurige Nachrichten die Runde: Fred Ward ist im Alter von 79 Jahren gestorben.

Die Todesmeldung verkündete nun ein Pressesprecher gegenüber The Post. "Ich bin traurig, das Ableben des gefeierten Schauspielers Fred Ward bekannt zu geben, der am Sonntag, den 8. Mai 2022 im Alter von 79 Jahren verstorben ist", heißt es in dem Statement. Die Todesursache verriet er zwar nicht, dafür aber den letzten Wunsch des Filmstars: Er bat um Spenden für das Zentrum der traumatischen Enzephalopathie an der Boston University.

Fred Ward hinterlässt seinen Frau Marie-France, mit der er 27 Jahre lang verheiratet war und seinen Sohn Django. Laut dem Pressesprecher verbrachte er die letzten Jahre seines Lebens mit seiner zweiten Lieblingskunstform: mit der Malerei.

