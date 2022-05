Könnte der Deal platzen? Vor wenigen Wochen sorgte Elon Musk (50) für Schlagzeilen: Der Unternehmer, der unter anderem auch Tesla und SpaceX leitet, hat sich eine neue Firma gekrallt: Er kaufte Twitter für satte 41,1 Milliarden Euro. Daraufhin sollte die Plattform vom Aktienmarkt genommen und in ein Privatunternehmen umgewandelt werden – doch nun scheint er zurückzurudern: Elon hat den Kauf vorerst pausiert!

Auf Twitter teilte der 50-Jährige, der als reichster Mensch der Welt gilt, einen Artikel, in dem steht, wie viele Fake- und Spam-Accounts auf der Plattform geschätzt werden. Das führte Elon zu einer drastischen Entscheidung: "Der Twitter-Deal ist vorübergehend auf Eis gelegt, bis Details vorliegen, die die Berechnung stützen, dass Spam-/Fake-Konten tatsächlich weniger als fünf Prozent der Nutzer ausmachen."

Offenbar hat der PayPal-Gründer kein Interesse an dem Unternehmen, wenn es weniger Nutzer hat als angenommen. Denn der Wert von Twitter misst sich an der Anzahl der User – sollte davon eine große Summe jedoch nur Spam sein, sinkt dementsprechend der Preis. Bis diese Zahlen genau überprüft werden, will Elon also erst einmal mit dem Deal warten.

Getty Images Elon Musk bei der Met Gala 2022

Getty Images Elon Musk im Dezember 2021 in New York City

Getty Images Elon Musk im März 2022

