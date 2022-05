Nicky Hilton (38) darf ihren Nachwuchs bald endlich in den Armen halten! Ende Januar wurde publik, dass die Schwester von Paris Hilton (41) zum dritten Mal Mutter wird. Ihre Eltern Kathy (63) und Rick Hilton (66) schienen sich offenbar so sehr darüber zu freuen, dass sie bereits Ende März ausplauderten: Sie bekommt einen Jungen! Jetzt sprach die Schauspielerin erneut ganz offen über die Schwangerschaft ihrer Tochter – und verriet dabei: Der Entbindungstermin ist bereits in wenigen Wochen!

Im People-Interview erzählte die 63-Jährige, dass sie total traurig darüber sei, Nickys Babyparty verpasst zu haben. "Ich habe mich schrecklich gefühlt, weil ich nicht dabei sein konnte", gab sie ehrlich zu. Dafür wolle Kathy aber unbedingt bei der Geburt dabei sein und ihre Tochter unterstützen. "Ich werde dort sein und ihre Hand halten", meinte sie und fügte vielsagend hinzu: "Es wird in den nächsten fünf oder sechs Wochen sein."

Dass sich die Designerin total darüber freut, bald erneut Oma zu werden, dürfte längst kein Geheimnis mehr sein. Bereits im März hatte Kathy preisgegeben, dass Nickys dritte Schwangerschaft ganz besonders für sie ist. "Es wird unser erster Enkelsohn sein, wir sind also sehr gespannt", erzählte sie voller Vorfreude auf Elton Johns (75) Oscar-Party.

Getty Images James Rothschild mit seiner Frau Nicky Hilton

Getty Images Nicky Hilton im Februar 2022 in New York

Getty Images Nicky Hilton mit ihrer Mutter Kathy im Juli 2018 in Paris

