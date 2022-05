Dieser Bares für Rares-Verkäufer hat ein besonders gutes Geschäft gemacht! In der von Horst Lichter (60) moderierten Trödelshow versuchen Privatpersonen, ihre Besitztümer zu einem möglichst hohen Preis zu veräußern. Dass sich unter den Gegenständen teilweise echte Schätze befinden, ist lange kein Geheimnis mehr. Der Münchner Andreas Bartsch kaufte auf dem Flohmarkt einen auffällig bemalten Eiskübel für nur fünf Euro. Die Händler waren aber bereit, deutlich mehr Scheine dafür hinzublättern!

In der aktuellen Folge nahm zunächst der Experte Sven Deutschmanek (45) das Objekt ins Visier, um dessen Wert grob festzulegen. Schnell stellte sich heraus, dass es sich dabei nicht bloß um einen normalen Eiskühler, sondern ein echtes Kunstwerk des Malers und Bildhauers Piero Fornasetti handelt. "Das lässt sich schnell verkaufen", war sich der 45-Jährige sicher. Seine Expertise belief sich daher auf 300 bis 400 Euro. Im Händlerraum war dieser Preis dank Christian Vechtel mit dem zweiten Gebot erreicht. Susanne Steiger (39) erhöhte daraufhin auf 700 Euro. Doch damit nicht genug: Die Händler lieferten sich ein regelrechtes Bietergefecht.

Doch nicht alle potenziellen Käufer waren von dem aufwendig bemalten Gegenstand so angetan. Walter Lehnertz (55) merkte zwischenzeitlich an: "Ihr wisst schon, dass das nur ein Kübel ist." Darauf wollten seine Kontrahenten aber nicht hören. Am Ende ging der Eiskübel für stolze 1.600 Euro an Markus Wildhagen (55).

Anzeige

Instagram / sven.deutschmanek.official "Bares für Rares"-Experte Sven Deutschmanek

Anzeige

Frank W. Hempel/ ZDF Christian Vechtel, "Bares für Rares"-Händler

Anzeige

ZDF/Frank W. Hempel. Markus Wildhagen, "Bares für Rares"-Händler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de