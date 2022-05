Sind Danny Liedtke (32) und Sophie Imelmann (25) auch privat ein Paar? Diese Frage haben sich ihre Fans schon oft gestellt! Vor seinem überraschenden Exit bei Köln 50667 spielten die zwei ein leidenschaftliches On-off-Pärchen in der Vorabend-Soap. Doch auch abseits der Kamera scheinen zwischen den beiden die Funken geflogen zu sein: Immerhin teilte der ehemalige Kevin-Darsteller ein paar verdächtige Videos, in denen Sophie sich am Set sehr innig von ihm verabschiedet. Gegenüber Promiflash äußert Danny sich jetzt erstmals: Läuft da was zwischen Sophie und ihm?

Im Interview bei der Song-Release-Party von Eric Sindermann (33) im Berliner Hofbräuhaus betonte er zunächst nur grinsend: "Das ist eine private Sache. Da ich nicht lügen möchte, sag ich einfach, dass alles gut ist." Danach ließ Danny sich aber noch ein bisschen mehr entlocken: "Sophie ist für mich ein sehr wichtiger Mensch. Wir stehen uns einfach auch sehr nah." Wie nah die zwei sich stehen, hat man ja kürzlich in seinen Clips gesehen! Was haben die zu bedeuten? "Wenn wir diese Videos gezeigt haben, kann sich ja jeder dann einfach seinen Teil denken so...", erklärte er vielsagend.

Jetzt, da Danny bei "Köln 50667" ausgestiegen ist, werden er und Sophie sich ja nicht mehr so oft bei der Arbeit sehen! Wie ist das für ihn? "Aktuell ist es jetzt natürlich eine schwierige Zeit, weil wir uns nicht mehr so oft sehen. Aber in der Zeit waren wir uns sehr nah und das ist dann eher eine private Sache und das ist auch ganz gut so." Was denkt ihr: Hat Danny ihre Liebe hiermit bestätigt? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Anzeige

© SAT.1/Marc Rehbeck Danny Liedtke, Kandidat bei "Promi Big Brother" 2021

Anzeige

Instagram / sophieimelmann Sophie Imelmann, "Köln 50667"-Darstellerin

Anzeige

Instagram / _danny_liedtke_ Danny Liedtke, bekannt aus "Köln 50667"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de