Fröhliche Nachrichten von Barbara Meier (35)! Im Juli 2020 wurde die Germany's next Topmodel-Siegerin von 2009 zum ersten Mal Mutter: Zusammen mit ihrem Mann Klemens Hallmann dufte sie ihre Tochter Marie-Therese auf der Welt begrüßen. Seitdem geht sie voll in ihrer Mutterrolle auf – und hat die Familienplanung offensichtlich auch noch nicht abgeschlossen! Jetzt hatte sie tolle News: Barbara ist zum zweiten Mal schwanger!

"Wir freuen uns unglaublich, dass wir bald ein zweites Baby haben werden, das unser Leben jeden Tag aufs Neue so unendlich bereichern - und noch weiter durcheinanderwirbeln wird", eröffnete das Model den Fans unter seinem neusten Post auf Instagram. Das an "Mr. & Mrs. Smith" angelehnte Filmplakat, auf dem das Ehepaar mit Spielsachen zu sehen ist, verriet auch gleich, wann das Baby zur Welt kommen wird: Noch im Herbst dieses Jahres wird es so weit sein.

Mit zwei Kleinkinder kommen aber sicher einige neue Herausforderungen auf Barbara zu. Marie-Therese wird im Juli zwei Jahre alt werden und hält ihre Mama jetzt schon ganz schön auf Trab. "Im Vergleich zu vor 2 Jahren hat sich mein Alltag doch sehr verändert. Aber wir möchten keine Sekunde davon missen!", schloss sie ihren Beitrag.

Instagram / barbarameier Barbara Meier und ihre Tochter Marie-Therese im April 2021

Getty Images Klemens Hallmann und Barbara Meier, Februar 2017 in West Hollywood

Instagram / barbarameier Barbara Meier im Mai 2021

