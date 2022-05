Prominenter Besuch lässt nicht lange auf sich warten! Vor wenigen Stunden verkündete Fiona Erdmann (33) überglücklich: Sie und ihr Partner Moe konnten ihr zweites Kind auf der Welt begrüßen. Mutter und Kind sind wohl auf und lernen sich so langsam kennen. Doch noch jemand anderes durfte Fionas kleine Tochter bereits kennenlernen: Sarah Harrison (30) hat bereits die frischgebackene Zweifach-Mama und ihr Baby besucht!

In ihrer Instagram-Story verriet Sarah ganz euphorisch, dass sie Fionas Prinzessin kennenlernen wird und dafür extra Babyklamotten gekauft hat. Neben dem emotionalen Kennenlernen teilte die Beauty aber auch ein paar Momente mit der frischgebackenen Mama. "Schaut euch mal Fiona an, sie läuft hier herum, ist topfit, setzt sich jetzt mit mir hier hin und trinkt mit mir einen Kaffee", erzählte sie im Netz.

Nach diesem Besuch ist aber auch bei Sarah das Baby-Fieber ausgebrochen. "Die Zeit verging jetzt so schnell und sie ist so süß und so klein. Und wenn man das so sieht – oh mein Gott, da will man direkt ein drittes Kind machen", gibt sie in ihrer Story vielsagend preis. Was wohl ihr Ehemann Dominic dazu sagt?

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, April 2021

sarah.harrison.official / Instagram Sarah Harrison und Fiona Erdmann auf Fionas Babyparty im Januar 2022

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison, Februar 2022

