Sie ist gar nicht so glücklich allein! Lena Schiwiora (25) machte mit ihrer Beziehung zu Robin Riebling schon viele Schlagzeilen: Nachdem die beiden bei Temptation Island eigentlich als absolutes Traumpaar galten, trennten sie sich vor einem Jahr trotz Verlobung unerwartet. Die Oberhauserin versuchte ihr Glück anschließend bei Love Island und bandelte schließlich doch noch mal mit ihrem Ex an – bis alles dann doch wieder vorbei war. Lena wünscht sich jetzt einen neuen Partner an ihrer Seite!

"Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich gerne Single bin", gestand sie in einem Q&A auf Instagram. Die 25-Jährige sei einfach ein absoluter Beziehungsmensch und sehne sich deshalb nach einem Freund. Jedoch habe sie an den potenziellen Mann an ihrer Seite bestimmte Ansprüche: "Ein Partner, der 100 Prozent ehrlich, respektvoll und loyal ist. Der sich nicht von anderen Frauen blenden lässt." So was sei Lenas Meinung nach heute aber schwer zu finden, weshalb sie lieber solo bleibe, anstatt etwas zu erzwingen. Ist das etwa ein kleiner Seitenhieb gegen Robin? Der hatte bei Prominent getrennt nämlich immer wieder krampfhaft versucht, sie zurückzugewinnen.

Dennoch findet Lena, dass man auch allein glücklich sein könne und diese Zeit tue ihr sehr gut. "Ich wachse und werde stärker", hielt sie fest. Dennoch sei ein Leben zu zweit erstrebenswert: "Meiner Meinung nach ist es schöner, wenn man sein Glück teilt."

Instagram / robin_riebling Robin Riebling und Lena Schiwiora, "Prominent getrennt"-Stars

Instagram / lena_shw Lena Schiwiora, Influencerin

Instagram / lena_shw Lena Schiwiora, "Temptation Island"-Bekanntheit

