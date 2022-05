Zur Bauer sucht Frau-Bewerbung gehört mehr, als nur einen Brief zu schreiben! In wenigen Monaten startet bereits die 18. Staffel des Dating-Formats, in dem liebeshungrige Single-Landwirte nach ihrer besseren Hälfte suchen. Um herauszufinden, wen sie näher kennenlernen möchten, nehmen sie die Liebesbriefe unter die Lupe, die jede Flirt-Interessentin vorab verfasst hat. Das ist aber nicht alles. Till Adam (33), der 2020 in der Show um das Herz der Pferdewirtin Denise Munding buhlte, verrät: Das Bewerbungsverfahren ist deutlich aufwendiger!

"Das Bewerbungsverfahren ist in etwa so, als ob man sich für einen regulären Job bewirbt. Wenn man mit der Beantwortung beim Fragebogen überzeugt, geht es in die nächste Runde. Die Fragen sind sehr allgemein und einfach gehalten", gab der Bademeister im Bild-Interview preis. Dabei gehe es vor allem darum, was einen an dem entsprechenden Landwirt oder der entsprechenden Landwirtin und dem Leben auf dem Hof reizt. Schafft man es in die zweite Runde, werde man auf Kamerapräsenz geprüft, indem man ein zwei- bis fünfminütiges Bewerbungsvideo von sich drehe. "Man bekommt keine Vorgaben, wie man sich ausdrücken muss oder was man sagen soll. Es geht einfach darum, dass man sich kurz vorstellt und zeigt, wer man ist", erklärte der Schleswig-Holsteiner genauer.

Sobald man diese Schritte hinter sich hat, geht es Till zufolge aber recht schnell weiter: "Ich habe nach 48 Stunden erfahren, dass ich dabei bin und würde fast sagen... wenn sich bis dahin keiner gemeldet hat, ist man eigentlich so gut wie raus." In trockenen Tüchern war seine Teilnahme aber erst, als auch Denise ihr Interesse an ihm bekundet hatte und ein Produktionsteam ihn zu Hause besucht habe.

