Wird Joachim Llambi (57) neben Let's Dance jetzt auch das Gesicht für DSDS? Gerade erst fand das Finale der jüngsten Staffel der Gesangsshow statt: Harry Marcello Laffontien trägt ab sofort den Titel "Superstar 2022"! Wer ihn sowohl in der Endrunde als auch im Halbfinale vom Jurypult aus angefeuert hat? "Let's Dance"-Legende Llambi! Ganz anders als in dem Tanz-Contest zeigte der 57-Jährige sich hier mal nicht von seiner strengen, sondern von seiner süßen Seite. Könnte er sich vorstellen, auch dauerhaft als DSDS-Juror einzusteigen?

Genau diese Frage stellte Promiflash ihm jetzt nach dem DSDS-Finale vor Ort in Köln. Immerhin steht schon fest, dass es eine weitere Staffel geben wird – aber noch nicht, ob wieder Florian Silbereisen (40), Toby Gad (54) und Ilse DeLange (45) in der Jury sitzen werden! "Da kann ich gar nichts zu sagen. Ich bin gefragt worden, ob ich in das Halbfinale und das Finale komme, das habe ich mit sehr viel und im Nachhinein sogar noch größerer Freude gemacht", erklärte Llambi. Dann stellte er aber klar: "Alles, was dazu kommt, ist spekulativ." Also scheint es noch keine Gespräche mit dem Sender gegeben zu haben.

Hat es Llambi denn prinzipiell Spaß gemacht, mal in einer Gesangs-Show den Juror zu spielen? "Das hat mir sehr gut gefallen. Es war eine tolle Atmosphäre mit einer tollen Halle, einem Super-Orchester und man hat gefühlt, dass da auch untereinander eine gute Stimmung ist: Bei der Jury, bei den Kandidaten, das war alles sehr harmonisch", schwärmte der Deutsch-Spanier. "Das ist dann Wohlfühlen-Fernsehen und das tut auch mal gut. Ich hatte Riesenspaß."

RTL / Stefan Gregorowius Die Jury im DSDS-Finale 2022

RTL / Stefan Gregorowius Die Jury im DSDS-Finale 2022

Getty Images Joachim Llambi im DSDS-Finale 2022

