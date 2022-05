Die beiden zeigen mal wieder, wie sehr sie sich lieben! Heidi Klum (48) und ihr Mann Tom Kaulitz (32) sparen nicht mit öffentlichen Liebesbekundungen: Ob auf dem roten Teppich, bei Veranstaltungen oder auf ihren Social-Media-Kanälen – die beiden können die Finger nicht voneinander lassen. Immer wieder postet das Model auch verliebte Bilder oder Videos mit ihrem Schatz, die einen intimen Einblick in ihr Eheleben geben. Jetzt teilte Heidi mal wieder ein Knutschbild mit Tom.

Auf Instagram postete sie zwei Bilder, die das Paar in einem Aufzug zeigen. Tom fotografiert die beiden im Spiegel, während Heidi ihm einen leidenschaftlichen Kuss auf die Lippen drückt. Besonders das Outfit der Jurorin sticht dabei ins Auge: Sie trägt einen hautengen, durchsichtigen Zweiteiler mit witzigem Zwergenprint. Dazu kombinierte sie eine große Basecap, Overknee-Stiefel und eine dunkle Sonnenbrille. Die Schnappschüsse versah die Moderatorin schlicht mit einem Herz-Emoji.

Die Aufnahmen entstanden in Las Vegas, wo die beiden ein Konzert des DJs Tiësto (53) besuchten. Heidi fühlte sich dort in ihrem freizügigen Outfit offenbar pudelwohl und sparte auch nicht damit, ihre Rückseite in die Kamera zu halten. Sie teilte zwei Videos, in denen Tom sie von hinten beim Laufen durch den Hotelflur und beim Tanzen filmt.

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum beim Super Bowl 2022

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum, Mai 2022

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

