Heidi Klum (48) und Tom Kaulitz (32) sind einfach unzertrennlich! Am vergangenen Freitag startete das wohl größte Musikfestival der Welt nahe Palm Springs – die Rede ist selbstverständlich vom Coachella. Die Party des Jahres ließen sich auch die Germany's next Topmodel-Chefjurorin und ihr Ehemann nicht entgehen. Dabei waren die beiden Turteltauben auch beim Feiern total vernarrt ineinander: Auf einigen Schnappschüssen sind Heidi und Tom sogar am Knutschen!

Paparazzi sichteten die Modelmama und ihren Gatten in der Menge. Offensichtlich genossen die zwei einen äußerst romantischen Moment: Inmitten der feierwütigen Meute saß das Duo auf dem Boden und gab sich einen leidenschaftlichen Kuss. Nach dem Schmusen und Knutschen durfte auch ein kleiner Snack nicht fehlen – gegen das Hungergefühl griff Heidi zu einem XXL-Pizzastück. Toms Zwillingsbruder Bill Kaulitz (32) war an dem Abend ebenfalls mit von der Partie.

Dass Heidi und ihr Tom kaum die Finger voneinander lassen können, dürfte längst kein Geheimnis mehr sein. Auch bei der Veranstaltung von Elton John (75) im Rahmen der Oscar-Verleihung waren die Eheleute wild am Turteln. Nach dem Posieren auf dem roten Teppich kuschelten sich die Beauty und der Musiker an ihren Plätzen eng aneinander.

Anzeige

MEGA Heidi Klum und ihr Mann Tom

Anzeige

MEGA Heidi Klum mit einer Pizza

Anzeige

Getty Images Heidi Klum und ihr Mann Tom

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de