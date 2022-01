Heidi Klum (48) präsentiert ihren Fans ihre heiße Kehrseite. Auf ihrem Social-Media-Account teilt die Model-Mama immer wieder Aufnahmen, mit denen sie ihren rund 8,9 Millionen Followern den Kopf verdreht. So posierte die Beauty im vergangenen Jahr beispielsweise nur in ein Bettlaken gehüllt auf einer Treppe oder zeigte sich verschmust mit Tom Kaulitz (32) im Ehebett. Nun machte Heidi es sich leicht bekleidet auf dem Schoß ihres Liebsten bequem.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die vierfache Mutter nun den heißen Schnappschuss von Tom und sich. Auf dem Foto entspannt der Musiker in einem Ledersessel und die Germany's next Topmodel-Jurorin hat auf seinem Schoß Platz genommen. Dabei scheint die 48-Jährige gerade einmal eine tief sitzende Jogginghose zu tragen, sodass ihr schwarzer Tanga zu sehen ist. Auch die Hälfte ihres nackten Hinterns ist auf dem Bild bestens zu erkennen. Augenscheinlich genoss Tom den Anblick, denn er langt beherzt an Heidis Po.

Bereits vergangene Woche hatte Heidi einen kurzen Clip von sich geteilt, in dem sie sexy mit ihrem Po wackelt. Dabei zog die Blondine zudem ihren Pullover hoch und gab so den Blick auf einen ebenfalls schwarzen Tanga frei. Die Unterhose der Beauty ist in dem Video fast komplett zu sehen, da sie ihre weiße Jogginghose auf hier tief sitzend trug. Den Beitrag versah sie mit dem Hashtag #KeepDancing (zu Deutsch: Tanz immer weiter).

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im November 2021

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz, Thanksgiving 2021

Getty Images Heidi Klum, Model

