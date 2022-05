Eigentlich schwebt Anne Wünsche (30) im Moment im absoluten Babyglück! Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin erwartet nach ihren Töchtern Miley und Juna zum dritten Mal Nachwuchs: Gemeinsam mit ihrem Partner Karim (33) darf sie sich erstmals auf einen kleinen Sohnemann namens Sávio Elio freuen. Allerdings geht es der Blondine im Moment wohl nicht so gut: Anne machte jetzt unter Tränen rätselhafte Andeutungen im Netz!

In ihrer Instagram-Story meldete sich Anne nun nach einer rund eintägigen Netz-Pause mit mehreren Clips zurück, in denen sie vor laufender Kamera weint. "Ich kann euch nicht mal sagen, was los ist, weil es zu sehr ins Private geht", betonte die werdende Dreifach-Mama und sprach in Rätseln: "Manchmal hat man einfach Angst, dass etwas nicht so läuft, wie man sich das vorstellt und dann passiert etwas, was die Angst noch mal unterstreicht." Wovor genau Anne Angst hat oder was vorgefallen ist, verriet sie ihren Fans aber bislang nicht.

Allerdings beruhigte Anne ihre Community zumindest in einer Hinsicht: Ihr emotionales Tief habe nämlich nichts mit ihrem Hund Mimi, ihrem Baby und auch nichts mit einer möglichen Trennung von Karim zu tun. "Tatsächlich ist es nichts davon", stellte die Influencerin klar.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Mai 2022 in Berlin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im März 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

