Ivana Santacruz schwebt auf Wolke sieben! Die Influencerin und ihr Partner Abbas Mourad (28) erwarten aktuell gemeinsam ein Kind. Das Paar enthüllte sogar schon das Gechlecht des Babys: Sie bekommen einen kleinen Sohnemann. Die Schwangerschaft genießt die Sängerin in vollen Zügen. Noch vor der Geburt ihres Nachwuchses wagten die beiden nun den nächsten Schritt: Ivana und Abbas haben sich verlobt!

Auf Instagram teilte Ivana eine Reihe Aufnahmen, die sie mit ihrem Schatz zeigen. Ivana und Abbas strahlen um die Wette, die schöne Brünette hält stolz einen eleganten Verlobungsring in die Kamera. Abbas hat wohl um die Hand seiner Mrs. Right angehalten. "12. Mai 2022", schrieb Ivana überglücklich in die Betitelung des Posts.

Fans teilten die Freude der beiden Turteltauben und gratulierten ihnen zu den süßen Neuigkeiten. Auch Ivanas prominente Follower ließen eine Menge Liebe in der Kommentarspalte: "Glückwunsch! Nur das Beste für euch", schrieb unter anderem die Sängerin Katja Krasavice (25).

Ivana Santacruz, Tänzerin

Musikerin Ivana Santacruz und ihr Freund Abbas

Katja Krasavice

