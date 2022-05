Georgina Fleur (32) meldet sich zu Wort! Das Drama rund um die Bachelor-Bekanntheit und ihren Ex Kubilay Özdemir scheint kein Ende zu nehmen. Vor wenigen Wochen machte sie öffentlich, dass der Vater ihrer Tochter sie geschlagen hat. Kubi bestätigte die Tat. Laut der Rothaarigen schickte er ihr zum Muttertag aber trotzdem Blumen, die sie jedoch wegwarf. Kubi meinte daraufhin, er habe ihr nichts geschickt. Das hat Georgina dazu zu sagen!

Nachdem Georgina die Blumen weggeworfen hatte, betonte Kubi gegenüber Promiflash: Er habe Georgina keine Blumen zukommen lassen und halte die Posts seiner einstigen Partnerin für reine Selbstinszenierung. Georginas Reaktion darauf: "No words needed", betonte sie gegenüber Promiflash, was so viel bedeutet wie: Damit sei alles gesagt. Warum genau entsorgte sie den Strauß eigentlich öffentlich vor ihrer Community auf Social Media?

"Ich wollte eine Message setzen für alle Betroffenen, denen so etwas ebenfalls geschieht – vor allem Mut machen, lasst euch nicht einlullen", erklärte Georgina dann im Promiflash-Interview. Sie wolle momentan gar keinen Kontakt zu Kubi haben.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im März 2022

Instagram / kubilay_oezdemir Kubilay Özdemir und Georgina Fleur im Dezember 2021

Instagram / kubilay_oezdemir Georgina Fleur und Kubilay Özdemir in Dubai

