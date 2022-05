Das will er nicht auf sich sitzen lassen! Kubilay Özdemir geriet im März in die Schlagzeilen, weil er seiner Ex-Partnerin Georgina Fleur (32) im Streit ein blaues Auge verpasst hatte. Jetzt behauptete die einstige Bachelor-Kandidatin, dass ihr Verflossener ihr als Entschuldigung Blumen geschickt habe – die prompt in der Tonne gelandet seien. Doch Kubi dementiert: Er will seiner Ex keine Blumen geschickt haben!

"Weshalb wird schon wieder behauptet, ich hätte Blumen versendet?", ärgerte sich der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer in seiner Instagram-Story. Dazu teilte er ein vielsagendes Bild mit einem üppigen Strauß. Gegenüber Promiflash wurde er dann sogar noch deutlicher: Er habe Georgina keine Blumen zukommen lassen und halte die Posts seiner einstigen Partnerin für reine Selbstinszenierung.

Anfang April hatte sich Georgina noch bei ihren Fans beklagt, dass sich Kubilay bei ihr nie für die Schläge entschuldigt habe. Ob es in naher Zukunft zu einer Aussprache der beiden kommen wird, ist ungewiss. Die Beauty hatte angekündigt, erst einmal keinen Kontakt zum Vater ihrer Tochter haben zu wollen.

