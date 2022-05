Kaum zu glauben, aber wahr: Till Adams (33) Casanova-Zeiten sind vorbei! In den vergangenen Jahren hat der Reality-TV-Star quasi jedes deutsche Kuppelformat mitgenommen: So versuchte er sein Glück bereits bei Die Bachelorette, Ex on the Beach, Bauer sucht Frau und Take Me Out! Nicht ohne Grund hatte der Tattoo-Hottie lange Zeit den Ruf weg, dass er nichts anbrennen lässt – und jedem Rock hinterherrennt. Doch damit ist jetzt Schluss: Der einstige Schürzenjäger hat tatsächlich eine feste Freundin. Aber wie hat seine Partnerin Johanna es bloß geschafft, Till zu zähmen?

Bei der Release-Party von Eric Sindermanns (33) Song "Wollte immer Promi sein" im Berliner Hofbräuhaus hatten die zwei jetzt ihren ersten Paar-Auftritt in der Öffentlichkeit. Dort erkundigte Promiflash sich nach dem Geheimnis der schönen Blondine: "Ich glaube, dass ich ihm einfach den Freiraum gebe, den er auch braucht", betonte Johanna. Und was macht ihre glückliche Beziehung sonst so aus? "Was uns auch verbindet ist, dass wir beide super-abenteuerlustig sind, gerne was zusammen unternehmen, gerne reisen", schwärmte die Beauty.

Auch Till ist total begeistert von ihrer Dynamik in der Beziehung: "Es läuft aktuell sehr gut! Es macht Spaß, man kann sie überall mit hinnehmen, kein Stress, kein Drama – das hatte ich vorher immer ohne Ende", erklärte er grinsend. "Von daher können wir es unbeschwert genießen und das ist einfach viel wert."

Bieber, Tamara / ActionPress Till Adam und seine Freundin Johanna bei der Release-Party von Eric Sindermanns neuem Song

