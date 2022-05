Diese Szenen waren nicht leicht zu verdauen! Jessi Accit nimmt mit ihrem Partner Abdu an der aktuellen Staffel von Temptation Island teil – und kam in der vergangenen Folge an ihre Grenzen. Noch vor dem Lagerfeuer war sie sich eigentlich ganz sicher, nichts Schlimmes von ihrem Liebsten zu sehen zu bekommen. Doch dann wurde ihr eine Szene gezeigt, bei der er von Verführerin Kim Virginia (27) geküsst wurde. Deshalb überlegte sie sogar, die Show zu verlassen. Jessi verriet Promiflash, wieso die Szenen sie so hart trafen.

"Als wir uns beim Opening getrennt haben, hat er mir noch in mein Ohr geflüstert: 'Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, hab deinen Spaß!'", erklärte die Heilbronnerin im Promiflash-Interview. Dieser Satz sei so sehr hängen geblieben, dass sie ihrem Freund völlig vertraut habe – deswegen hätten sie die Bilder umso mehr getroffen. Jessis Gedanke abzubrechen, sei dann eine emotionale Kurzschlussreaktion gewesen: "Ich war einfach so unfassbar enttäuscht und hätte niemals mit solchen Bildern gerechnet." Schließlich sei sie dann in der Show geblieben, um zu sehen, wie Abdu sich weiterhin gegenüber Kim verhalten würde.

Der 22-Jährige ahnte schon, dass die Bilder bei seiner Freundin gar nicht gut ankommen würden. "Natürlich hatte ich Angst. Ich wusste, sie würde Bilder von mir sehen, die nicht die ganze Situation zeigen und ich kann es ihr nicht erklären", berichtete er gegenüber Promiflash. Deswegen sei Abdu auch so glücklich über Jessis fröhliche Bilder beim Lagerfeuer gewesen: "Es würde mir das Herz brechen, sie traurig zu sehen."

"Temptation Island", dienstags bei RTL+

RTL+ Abdu Karakuyu mit der Verführerin Kim bei "Temptation Island"

RTL / Frank J. Fastner Jessi Accit, Kandidatin bei "Temptation Island" 2022

RTL / Frank J. Fastner Abdu Karakuyu, Teilnehmer bei "Temptation Island" 2022

