Sind Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (46) jetzt rechtmäßig verheiratet? Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche, dass die Schwester von Kim Kardashian (41) und der Blink182-Schlagzeuger den Bund der Ehe eingegangen sein sollen. Nach der diesjährigen Grammy-Verleihung sorgte das Paar für Aufruhr, in dem es vorgab, von einem Elvis Presley-Imitator in Las Vegas getraut worden zu sein – diese Heirat war jedoch nicht rechtskräftig. Jetzt heißt es: Kourtney und Travis haben wirklich geheiratet!

Am Sonntag sollen sich Kourtney und Travis im kleinen Kreis in Santa Barbara das Jawort gegeben haben. Auf Fotos, die TMZ vorliegen, hat Kourtney ein kurzes weißes Kleid und einen Schleier an, während ihr Partner einen schwarzen Anzug trägt. "Sie mussten zuerst rechtskräftig heiraten, bevor sie ihre große Hochzeit in Italien feiern konnten, die sehr bald stattfinden wird", erklärte ein Insider gegenüber People. Für die große Hochzeit seien bereits alle Vorbereitungen getroffen worden. "Die ganze Familie, einschließlich der Kinder, sind sehr aufgeregt", meinte die Quelle.

Im Oktober 2021 hielt Travis am Strand von Strand von Montecito in Kalifornien um Kourtneys Hand an. Da war das Paar erst weniger als ein Jahr zusammen. Nach ihrer vermeintlichen Heirat in Las Vegas stellte die 43-Jährige klar, dass es eine Spaßhochzeit gewesen sei. "Übung macht den Meister", erklärte Kourtney auf Instagram.

Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Kourtney Kardashian und Travis Barker im April 2022 in Las Vegas

Kourtney Kardashian im Dezember 2021

