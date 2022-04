Er gibt einige intime Details preis! Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (46) schweben seit einigen Monaten auf Wolke sieben. Seit ihre Beziehung öffentlich ist, können die beiden nicht die Finger voneinander lassen. Erst vor wenigen Tagen sorgten die zwei für Aufruhr, weil sie sich inoffiziell das Jawort in Las Vegas gegeben haben. Doch wie lief das ab? Der Trauredner verrät nun ein paar Details zu Kourtney und Travis' Eheschließung!

Am Montag vermählte der Elvis-Presley-Imitator Dean Diamond die Turteltauben ziemlich klischeehaft in Vegas. Gegenüber The Sun packte dieser jetzt mit spannenden Informationen über die Zeremonie aus. "Er hat nicht so viel gesagt wie sie, aber er hat mit seinen Augen gesprochen, so wie er sie ansah – so nach dem Motto: 'Wow, ich darf dich heiraten'", erzählte das Double über Travis' Auftreten. Trotz einer ziemlich durchzechten Nacht der beiden kaufte Dean dem Paar dennoch jedes Wort ab.

"Ich achte immer darauf, wie sie ihr Gelübde sprechen. Wie klar ist ihre Sprache? Ihre Sprache war sehr klar und Travis sah sie an, so wie ich meine Frau ansehe", plauderte der Imitator weiter aus. Trotz fehlender Heiratslizenz ist sich Dean sicher, dass "Kravis" – wie das Pärchen liebevoll von seinen Fans genannt wird – "in den Augen Gottes" nun miteinander verheiratet ist.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker mit ihrem Elvis-Trauredner

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker bei den Oscars 2022

Instagram / travisbarker Kourtney Kardashian und Travis Barker in Las Vegas

