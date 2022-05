Camila Cabello (25) wird eine große Ehre zuteil! Während hierzulande bei The Voice of Germany in der kommenden Staffel erstmals Musik-Urgestein Peter Maffay (72) auf dem Coaching-Stuhl Platz nehmen wird, sitzen in den USA die internationalen Stars in der Jury. In der vergangenen Runde hauten Kelly Clarkson (40), Ariana Grande (28), John Legend (43) und Blake Shelton (45) auf den Buzzer. Nun wird aber durchgewechselt: Camila Cabello wird zum "The Voice"-Coach!

In einem TikTok-Video gab die 25-Jährige diese Neuigkeiten bekannt. Darin singt sie zu Mikas (38) Song "Grace Kelly" – zusammen mit John Legend, Blake Shelton und Gwen Stefani (52). Gemeinsam bilden sie die neue Jury der 22. Staffel der Castingshow. "Sing mit, wenn du Coach bei 'The Voice' sein wirst", heißt es in der Bildunterschrift des Videos. Zudem freute sich Camila: "Wir sehen und im Herbst!"

Somit feiert auch Gwen ihre Rückkehr zu "The Voice". Die Sängerin war schon mehrmals als Coach im Einsatz – und lernte dabei sogar ihren jetzigen Gatten Blake kennen. Erstmals werden sich die "Hollaback Girl"-Interpretin und der Countrymusiker nun als Ehepaar in dem Format gegenüber stehen.

Getty Images Peter Maffay im Dezember 2020

Getty Images Camila Cabello im Mai 2022

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton im Jahr 2016

