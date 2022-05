The Voice of Germany-Fans aufgepasst – es gibt News! Schon Mitte April war bekannt geworden, dass sich auf den Coach-Stühlen der beliebten Show einiges tun wird. So bleibt lediglich Mark Forster (39) den Zuschauern in diesem Jahr erhalten, alle anderen Plätze werden neu besetzt. Jetzt steht auch endlich fest, wer in der kommenden Staffel als Jury dabei sein wird – und darunter sind alte Bekannte und ein Musik-Urgestein!

Wie ProSieben jetzt in einer Pressemitteilung verkündete, werden Stefanie Kloß (37) und Rea Garvey (49) in der nächsten Staffel wieder auf den Drehstühlen Platz nehmen. Gemeinsam mit Mark begrüßen die zwei dann noch Peter Maffay (72) in ihren Reihen – für den Hitgaranten ist "The Voice of Germany" eine ganz neue Erfahrung: "Ich freue mich auf gute Musik in guter Gesellschaft und viele interessante Begegnungen."

Und die Fans? Die sind von den neuen Coaches der zwölften Staffel begeistert. "Das wird bestimmt cool. Freu mich auf Peter Maffay. Mit seiner Musik bin ich groß geworden!", freute sich ein User auf Instagram. Auch die Comebacks von Steffi und Rea werden bejubelt.

Getty Images Peter Maffay im Dezember 2020

SAT.1/Claudius Pflug Stefanie Kloß bei "The Voice Kids"

Sat.1 / ProSieben / André Kowalski Rea Garvey bei "The Voice of Germany"

