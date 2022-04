Ist sie noch so verliebt wie am Anfang? Seit sieben Jahren gehen Gwen Stefani (52) und Blake Shelton (45) jetzt schon gemeinsam durchs Leben. Die Sängerin und der Country-Star lernten sich bei The Voice kennen und krönten ihr Glück im Sommer 2021 mit einer kleinen Hochzeit auf Blakes Ranch. Ein Jahr später erzählte Gwen jetzt, wie sich ihr Leben seit der Vermählung verändert hat.

In der The Ellen DeGeneres Show kam die Songwriterin gar nicht mehr aus dem Schwärmen über ihren Liebsten heraus. "Er ist mein bester Freund. Wir haben einfach so viel Spaß", erklärte sie Ellen (64) überglücklich. Ihre Ehe an sich würde ihr einfach so viel Freude bereiten. Gwen sei "so begeistert" und fühle sich "sehr gesegnet". Und auch die Talkmasterin spürte die tiefe Verbindung zwischen den beiden Turteltauben: "Bei euch zwei hat es einfach Klick gemacht."

Aktuell plant das Ehepaar, seine ganze Ranch ein wenig umzugestalten. "Ich habe ihn nach Hause geschickt, damit er herausfindet, wie man das ganze Land bestellt und einen Brunnen gräbt", scherzte die Designerin über ihre landwirtschaftlichen Pläne. Blake sei bereit, alles für sie zu tun – eine Sache, die Gwen sehr schätze.

Instagram / gwenstefani Blake Shelton und Gwen Stefani im Juli 2021

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani im April 2022

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton im Januar 2020 in Los Angeles

