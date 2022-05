Jennifer Frankhauser (29) lüftet ein gut gehütetes Geheimnis! Vor wenigen Wochen gab die Influencerin bekannt, dass sie gemeinsam mit ihrem Partner Steffen König ihr erstes Kind erwartet. Seither versorgt sie ihre Netz-Community auch fleißig mit den neusten Updates zu ihrer Schwangerschaft. Ob sie sich über einen Jungen oder ein Mädchen freuen kann, hat sie ihren Fans bislang allerdings noch nicht verraten. Doch jetzt enthüllt Jenny endlich das Babygeschlecht!

Auf Instagram teilte die Schwester von Daniela Katzenberger (35) eine Reihe von Einblicken in ihre Gender-Reveal-Party. In einem Video piksen sie und ihr Liebster in einen Ballon, aus dem blaues Konfetti kommt. "Es ist ein Junge. Wir sind so glücklich und gesegnet und können es kaum erwarten, unseren kleinen Babyboy endlich zu treffen", freute sich Jenny in der Bildunterschrift. "Wir sind soo glücklich", schwärmte die 29-Jährige.

Bis Jenny und Steffen den kleinen König in den Armen halten können, ist es aber noch eine Weile hin. Die Brünette ist momentan in der 18. Woche und hat damit gerade erst fast die Hälfte der Schwangerschaft hinter sich. Diese macht ihr zudem zunehmend zu schaffen. "Ich bin auch so unfassbar müde! Es deprimiert mich richtig, dass ich nicht viel am Tag schaffe", verriet sie vor wenigen Tagen in einer Instagram-Story.

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Steffen König und Jenny Frankhauser im März 2022

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser und Steffen König, April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de