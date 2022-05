Wie wird Jennifer Frankhauser (29) ihr Baby nennen? Für die Influencerin geht bald ein langersehnter Traum in Erfüllung: Die Beauty und ihr Partner Steffen König erwarten ihr erstes gemeinsames Baby. Die zwei verrieten auch schon, dass sie Eltern eines Sohnes werden. Aber welchen Namen wollen sie ihrem kleinen Wunder geben? Jenny verriet nun immerhin, welche Namen in der engeren Auswahl standen!

"Ich liebe sehr ausgefallene Namen oder italienische, aber der Name muss zum Nachnamen passen. Und am liebsten auch zum Zweitnamen", erklärte Jenny in ihrer Instagram-Story. In die engere Auswahl seien folgende Namen gekommen: "Elias, David, Arian, Elio, Nevio, Milian", verriet Jenny und fügte hinzu: "Einen habe ich vergessen: Elian war auch einer meiner Favoriten."

Zwar sei es letztendlich keiner der genannten Namen geworden – Jenny wolle ihrer Community aber schon bald verraten, wie ihr kleiner Sonnenschein heißen wird. "Wir haben das gerade besprochen und werden euch den Namen unseres Sohnes schon sehr bald verraten, versprochen!", kündigte sie an.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König im Mai 2022

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, April 2022

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König auf ihrer Gender-Reveal-Party

