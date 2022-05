So niedlich begann Kim Kardashian (41) und Pete Davidsons (28) Flirt! Die Reality-TV-Bekanntheit und der Comedian sollen im November 2021 angefangen haben, sich zu daten. Doch erst vor wenigen Wochen feierten sie ihr Red-Carpet-Debüt. Zuvor versuchten sie, ihre Liaison so gut es geht geheimzuhalten. Wie genau das Ganze begann, weiß man also nicht wirklich. Doch jetzt gibt es tatsächlich Einblicke in Kim und Petes Liebesgeschichte!

In der Hulu-Show "The Kardashians" unterhielt sich die Vierfach-Mama mit Scott Disick (38), dem Ex ihrer Schwester Kourtney Kardashian (43). Er schien sie gezielt auf Pete ansprechen zu wollen. Also erzählte er beiläufig, dass er viele nette Kommentare über den SNL-Star im Netz gelesen habe. "Er ist wirklich der süßeste, netteste Mensch auf dem Planeten", schwärmte Kim damals von ihrem jetzigen Freund.

Daraufhin saß die Vierfach-Mama im Einzelinterview, schaute jedoch ziemlich beschäftigt auf ihr Handy. Deshalb fragte ein Produktionsmitarbeiter: "Na, wem schreibst du da Kim?" Kim entgegnete etwas verlegen und mit einem breiten Grinsen: "Lass mich in Ruhe."

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian

Getty Images Kim Kardashian im Mai 2022

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian beim White House Correspondents' Association Dinner

