Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28) machen ernst! Seit einigen Monaten ist die Ex von Kanye West (44) jetzt schon mit dem Comedian zusammen. Nachdem die zwei anfangs noch versucht hatten, ihre Liebe zu verstecken, gehen sie inzwischen stolz und offen damit um – und zeigen sich gemeinsam in der Öffentlichkeit und auf Social Media. Ende April hatten sie ihr erstes Event zusammen besucht. Jetzt gingen die Turteltauben in ihrer Beziehung einen Schritt weiter: Kim und Pete hatten ihren ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt!

Am Samstagabend besuchten die zwei zusammen das White House Correspondents' Association Dinner in Washington in Anwesenheit des US-Präsidenten Joe Biden (79). Für diesen Anlass putzte das Paar sich mächtig heraus: Kim trug ein eng anliegendes silbernes Abendkleid, das ihre Kurven perfekt umschmeichelte und Pete einen schicken Anzug mit Sneakern und Prada-Sonnenbrille. Aber auf ihre Outfits wird wohl kaum jemand geachtet haben – sondern viel mehr darauf, was für ein süßes Paar sie abgeben! Auf den Bildern sieht man die beiden fleißig miteinander herumturteln: Sie halten Händchen, flirten mit den Augen und legen ihre Köpfe aneinander. Kim und Pete machen zusammen wirklich einen glücklichen Eindruck!

Die beiden sind so happy miteinander, dass ihre Fans inzwischen fest davon ausgehen, dass Kim und Pete heiraten – und auch noch gemeinsame Kinder bekommen werden! Tatsächlich hatte die 41-Jährige vor ein paar Wochen in der "Access Hollywood"-Show angedeutet, dass sie sich noch mehr Nachwuchs vorstellen könnte. Petes Mutter wiederum reagierte begeistert darauf.

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian beim White House Correspondents' Association Dinner

