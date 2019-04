Was für ein Küchen-Fiasko bei Evelyn Burdecki (30)! Im Dschungel-Special der Kochshow Das perfekte Promi-Dinner tauschten acht der insgesamt zwölf 2019er-Dschungelcamp-Insassen Reis und Bohnen gegen ihre Leibspeise ein. Gestern Abend flimmerte die zweite Folge des TV-Spektakels über die Mattscheiben. Mit am Start: Felix van Deventer (22), Sibylle Rauch (58), Gisele Oppermann (31) und Dschungelkönigin Evelyn Burdecki – und wie zu erwarten war, ging es bei "Ihrer Majestät" total chaotisch zu!

Wenn die quirlige Blondine den Kochlöffel schwingt, wird die Küche ganz schnell zum Schlachtfeld – so auch am Sonntag. Statt sich eine Kochschürze umzubinden, hatte sich die 30-Jährige in eine Mülltüte gehüllt und fast die ganze Zeit über klebte die Französische Bulldogge ihrer Freundin an ihrem Bein. Als die Gäste klingelten, war Madame längst noch nicht fertig. Zum Dessert servierte sie schließlich eine kulinarische Kreation à la Evelyn: eine Kombination aus Schokopudding, Milchreis, Muffin, Eis und Schokoriegeln – doch die Zubereitung verlief keinesfalls reibungslos. Milchreis und Pudding kamen aus der Tüte, die auf der heißen Herdplatte zu kokeln begann und statt einen Topf zu benutzen, bereitete Evelyn das Ganze in der Pfanne zu.

Ihre Gäste fanden trotzdem Gefallen an den kulinarischen Kreationen. "Sie hat sich richtig Mühe gegeben! Das hat sie echt süß gemacht mit den Herzen", lautete Felix' Fazit, der den Nachtisch lecker fand. Wäre er bei der Vorbereitung dabei gewesen, hätte er allerdings vermutlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen.

TV NOW / Dirk Borm Evelyn Burdecki bei "Das perfekte Dschungel Dinner" 2019

Anzeige

TV NOW / Dirk Borm Gisele Oppermann, Felix van Deventer, Sibylle Rauch und Evelyn Burdecki

Anzeige

TV NOW / Dirk Borm Felix van Deventer und Evelyn Burdecki bei "Das perfekte Dschungel Dinner" 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de